América TVGO (Canal 4) transmitirá el vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING desde el Pedro Escartín, este martes 16 de diciembre, en el marco de la ronda de 16vos. de final de , desde las 3:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales puedes verlo? Si estás en Latinoamérica, lo sigues por DSports (DIRECTV y DGO). En Perú se podrá ver por América TVGO, el canal 4 en todas las operadoras del país por señal abierta. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Previa Guadalajara vs. Barcelona. (Video: DSports)
Previa Guadalajara vs. Barcelona. (Video: DSports)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS