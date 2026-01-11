América TV (Canal 4) transmite el vs. en la . ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, América TV lo pasa para todo el territorio peruano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en DGO y América TVGO. Por otro lado, también será visto en Perú por Movistar Deportes (Canal 3 de la parrilla de Movistar TV). Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque será este domingo 11 de enero, desde el Kings Abdullah Sports City desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España).

Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa | VIDEO: Barcelona TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

