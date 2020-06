Es una de las grandes promesas no solo de la institución culé, sino uno de los jugadores con mayor proyección en el fútbol internacional. Aunque también es cierto que pese a sus grandes condiciones, aún tiene mucho camino por delante, más aún si ‘compite’ con jugadores de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez o Antoine Griezmann. Así lo reconoció el propio padre de Ansu Fati, que aseguró que su hijo no tiene que ser titular en el Barcelona.

“Ganarse el sitio con los tiburones que hay ahí... Si el tiene 17 años. Él tiene que disfrutar y apender de ellos que son los mejores del mundo. Si tienes suerte, de jugar aunque sea un minuto aprovéchalo. Aún no tiene que ser titular, Griezmann es campeón del mundo y ha ganado mucho, mucho. Y Luis Suárez también es espectacular. Ya no hablo de Messi porque este es un extraterrestre”, dijo Bori Fati, padre del jugador, a la ‘Cadena Ser’.

Y agregó: “Ansu tiene mucho tiempo. Y está disfrutando de su sueño. Si los comparas con ellos, son palabras mayores, todavía faltan mucho para compararse con ellos. Hay que tener paciencia”.

Oferta del United

“Lo he escuchado, pero no lo sé. Nosotros estamos a gusto en el Barça, somos toda la familia culé... Todo el que sale del Barça luego quiere volver. Ansu está disfrutando aquí de sus sueños y entonces para qué quiere más. Le debo mucho al Barcelona, estoy feliz aquí y no me imagino por allí. No sé de verdad si el United ha preguntado por Ansu”.

Jugar con Messi

”Messi es el padre de todos los futbolistas, no hay ninguno como él. Si estás al lado de Messi tienes que agradecerlo a Dios. No hay nada mejor que eso”.

Pelea por el título

“El Barça es el Barça. Vamos despacito y ya está, vamos a ver quién llega el primero. No he visto al Real Madrid, siempre veo Barça TV. No suelo ver al Madrid a no ser que juegue contra el Barça”

