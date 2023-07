Si algo ha caracterizado a la política deportiva del Real Madrid durante los últimos años, ha sido su capacidad para captar a jóvenes talentos alrededor del mundo para que puedan explotar en cualquier momento. La lista es larga y los más emblemáticos son Vinícius Júnior, Rodrygo y Federico Valverde. Por ello, siguiendo esa misma línea, el club ‘blanco’ anunció este jueves la contratación de Arda Güler, un talentoso mediocampista de 18 años que desde su explosión en el Fenerbahçe fue catalogado por muchos como el ‘Messi turco’.

No fue una negociación sencilla, pues detrás de él estuvieron equipos como el FC Barcelona, AC Milan, Ajax y Sevilla. Sin embargo, la propuesta del Real Madrid fue imposible de rechazar y tras haber llegado a un acuerdo de palabra por fin se finiquitó el trato. El vínculo contractual será de seis años, hasta junio del 2029 y su presentación en sociedad será este mismo viernes en la ciudad deportiva.

“El Real Madrid y el Fenerbahçe han acordado el traspaso del jugador Arda Güler, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas. Mañana viernes 7 de julio, a las 12:00 horas en la Ciudad Real Madrid, tendrá lugar el acto de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid”, señala el escueto comunicado del cuadro ‘merengue’.

La estratega del Real Madrid fue simple, pero seductora: si bien la cláusula de rescisión de Arda Güler era de 17.5 millones de dólares, le ofrecieron 20 al Fenerbahçe y un plus de 10 millones más como bonificación por objetivos cumplidos. De esta manera, además de ofrecerle al futbolista un contexto ideal para que culmine su formación y pueda exhibirse en la élite, el club turco quedó satisfecho con el trato.

Eso sí, debido a la gran cantidad de jugadores en su posición (el Real Madrid tiene siete mediocampistas en la plantilla), lo más seguro es que termine siendo prestado para recién sumarse al primer equipo en junio del 2024. De momento, Güler será parte del plantel que hará la gira de pretemporada por Estados Unidos y seguramente tendrá minutos en los compromisos amistosos. Carlo Ancelotti quiere verlo y dependiendo de eso tomará una decisión respecto a su futuro inmediato.

Al salir del Fenerbahçe, el hábil volante sabía que esto podía pasar. No obstante, nunca fue un obstáculo para decidirse por el Real Madrid. Todavía tiene 18 años y toda una carrera por delante, así que la misma institución madridista le aclaró que lo apoyarán durante todo este proceso de adaptación al máximo rango del fútbol europeo. Si lo prestan, le harán un seguimiento constante como pasó con otros jugadores que llegaron siendo jóvenes y tuvieron lugar en el plantel años después. Según informa el diario As, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso está interesado en una cesión.

Hay que tomar en cuenta que Arda Güler ya es internacional con la Selección de Turquía y tiene en la mira su participación en la Eurocopa 2024, al liderar el Grupo D de las Eliminatorias. Esa es una razón de peso para no quedar colgado durante una temporada, por lo que tampoco ve con malos ojos marcharse prestado a otro club.

Arda Güler es internacional con la Selección de Turquía. (Foto: Getty Images)





Arda Güler y una emotiva despedida

En las cuatro temporadas que pasó por el Fenerbahçe, Arda Güler no solo se ganó un nombre dentro del plantel gracias a su juego, sino también el cariño de la hinchada que vio en él un ‘diamante en bruto’ que podría darle muchas alegrías a la institución. Sin embargo, ahora le tocó partir y el mediocampista, agradecido por todo lo que le dieron hasta llevarlo a debutar en el seleccionado turco, les dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Hora de decir adiós al Fenerbahçe, donde viví los mejores días de mi vida. Nunca olvidaré el momento en que me puse por primera vez la camiseta con la que tanto soñé. El orgullo de lucir el ‘10’ y el espectacular apoyo que recibí de todas partes, incluida la afición. Es difícil decir adiós, pero tuve que tomar esta decisión para hacer que los que creen en mí, estén más orgullosos”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Poder aportar esperanza a todos los que están a punto de rendirse y demostrar que la juventud turca puede lograr cualquier cosa cuando se lo propone. Eternamente agradecido a los que me ayudaron a convertirme en la persona que soy hoy. Mi querido Fenerbahçe, que me abrió la puerta a la Selección, me hizo vivir un sueño, siempre tendré en mí tantos hermosos recuerdos. Buena suerte, Fenerbahçe”, puntualizó.





