Nada cambiará y su rebeldía le costará no viajar a Lisboa para los cuartos de final de la Champions League. El caso Arthur Melo tiene para rato en el Camp Nou, donde este lunes se reunieron el brasileño y Éric Abidal, secretario técnico del club. El expediente contra el jugador seguirá su curso y no será tomado en cuenta para el Barcelona vs Bayern Munich.

Según adelantan los medios catalanes 'Mundo Deportivo' y 'Sport', la intención del brasileño es reintegrarse a la disciplina del equipo para negociar en mejores condiciones la rescisión de su contrato.

Abidal se reunirá con Quique Setién para tomar una decisión en cuanto a lo deportivo, pero según la prensa, Arthur no volverá a la disciplina del equipo y tampoco viajará a Lisboa con la expedición blaugrana.

Arthur, fichado por la Juventus por 72 millones más 10 en variables, se incorporará al club turinés de cara a la próxima temporada y no lo podrá hacer de forma inmediata si no resuelve su problema con el Barça.

No ingresó al Camp Nou

Arthur no ingresó al Camp Nou para presenciar el compromiso entre Barcelona y Napoli por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, al no tener el resultado de la prueba PCR a la que se sometió el viernes a su llegada a España.

La entidad catalana no ha autorizado la entrada al jugador porque no dispone del resultado de la prueba de PCR, después de que el mediocampista estuviera dos semanas de vacaciones en Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia del COVID-19.

