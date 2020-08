Andrea Pirlo fue oficializado como nuevo entrenador de Juventus, hace unos días. Inmediatamente se dio el anuncio, el exjugador italiano se puso a trabajar en la lista de futbolistas con los que espera iniciar su desafío al frente de uno de los equipos más populares del continente.

Según dieron a conocer La Gazzetta dello Sport y Tuttosport, Gonzalohugiaín, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Douglas Costa, Alex Sandro, Rugani y Mattia de Sciglio son los que figuran en la lista de jugadores con los que la ’Vecchia Signora’ no desearía contar para la próxima temporada.

La principal idea de Andrea Pirlo en Juventus es la de rejuvenecer el plantel, por lo que andaría en la mira de promover jugadores canteranos y fichar jóvenes promesas del balompié internacional para darle un refresco a su club en los próximos años.

Andrea Pirlo aún no podrá dirigir a Juventus a pesar de su nombramiento

Andrea Pirlo dirigirá a la ‘Vecchia Signora’ a apesar de no tener ninguna experiencia previa como entrenador. Incluso, no podrá tomar las riendas del equipo de inmediato debido a que no posee la licencia UEFA Pro.

Pirlo se retiró del fútbol en el 2017 y aún está estudiando para tener la habilitación que le permita dirigir. No será hasta octubre cuando le ponga punto final y obtenga los permisos, como explica ‘Calcio e finanza’.

La normalidad de la Serie A permite que Pirlo pueda ejercer mientras está haciendo el curso de entrenador, pero no a nivel burocrático. Por ello, Roberto Baronio, quien iba a ser su segundo entrenador en el equipo Sub23, pero acabó ascendiendo juto con el exjugador, entrenará al equipo.

TE PUEDE INTERESAR