Por la puerta de atrás. Llegó como el nuevo ‘galáctico’ al Camp Nou, pero nunca terminó por acomodarse en la plantilla. El jugador Antoine Griezmann se ha despedido de la afición del FC Barcelona, tras confirmarse su salida en el último día de mercado de vuelta al Atlético de Madrid, asegurando sentirse “orgulloso” de haber sido culé y “triste” de no haber podido disfrutar más en el Camp Nou.

“Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. ¡Visca el Barça!”, escribió en sus redes sociales.

A medianoche, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo para la cesión del delantero francés para una temporada más otra opcional. El conjunto madrileño se hace cargo de la ficha del jugador y tiene una opción de compra obligatoria.

Griezmann, que le costó al Barcelona 120 millones de euros, disputó un total de 102 partidos, registrando 35 goles y 16 asistencias. A nivel de palmarés, solo pudo tocar la gloria en una sola oportunidad: Copa del Rey 2021. Durante el presente curso disputó el 98% de los minutos en el arranque LaLiga.

Operación ‘in extremis’

Para que el atacante del Barcelona pudiera volver a la capital de España, Saúl tenía que marcharse cedido al Chelsea, hecho que finalmente pudo darse pese algunas trabas entre el agente del futbolista y el cuadro de Stamford Bridge, que terminaron con el anuncio oficial de parte del futbolista.

Por su parte, la salida de Griezmann del Barça da licencia a los culés para inscribir a un nuevo jugador después de aligerar la masa salarial de su plantilla. De esta forma, el Barcelona estuvo toda la tarde cerrando con el Sevilla la cesión de Luuk De Jong, delantero que no cuenta con la confianza de Julen Lopetegui, pero que Koeman ha dirigido en varias ocasiones en la selección neerlandesa.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.