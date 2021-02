Se retiró apenas a los 34 años de edad y ahora se dedica a su pasatiempo favorito, la música, que le permite tener una vida más tranquila. Sin embargo, Jackson Martínez no olvida los últimos cinco años de calvario que vivió por culpa de las lesiones y que lo llevaron a colgar los botines. Lesiones que el delantero colombiano apunta a que se agravaron en el Atlético de Madrid.

El exatacante llegó al cuadro ‘colchonero’ en el 2015, sin embargo, una lesión en el tobillo ese mismo año, y un mal tratamiento, según su punto de vista, por parte del departamento médico del club rojiblanco, dieron inicio a su pesadilla.

“Donde fue la lesión se habla poco, mi lesión ocurrió en el partido contra Chile, en el 2015 en Chile. De ahí viene, yo llego a Atlético de Madrid y me empiezan a tratar un esguince, cuando yo había tenido esa lesión unas cinco veces, yo sé que lo que tengo no es eso, por el dolor, por la forma en la que yo sentía mi pie, yo sabía que no era eso”, señaló el exfutbolista en entrevista con ‘Win Sports’.

“Mi tobillo no se inflamó... Conocía todos los tipos de esa lesión, pero no sabía de la gravedad que tenía. Y yo continúo, vuelvo a la cancha y sigo con la molestia. Porque confías en que los doctores te dicen que lo que tienes no es nada grave”, añadió.

Tras no encontrar el camino en el Atlético, jugó solo 22 partidos, fue vendido al Guangzhou Evergrande de la liga China, donde los dolores continuaron.

“En China tengo una entrada muy fuerte que casi me parten la tibia y empeoró todo. También volvió y seguí jugando sobre esa lesión. Yo al final ya no podía pisar”, afirmó.

Sobre su retiro

Finalmente, Martínez explicó que tras luchar duro contra las lesiones, decidió dejar el fútbol de manera profesional, pese a que tuvo ofertas para continuar. “Después de 2015 fue una lucha, muchas personas me dijeron que no desistiera, pero yo no desistí, sino que ya no podía y ya no debía, fueron 5 años de batallar. Sigue siendo difícil porque uno nunca espera retirarse por causa de una lesión, sino tomando la decisión de decir hasta aquí quiero jugar, pero en mi caso fue una lesión y es más duro aún”, lamentó el colombiano.





