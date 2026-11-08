Hoy un partidazo, con el Atlético de Madrid vs. Barcelona que se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por LaLiga. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 8 de noviembre desde las 15:00 horas (horario peruano) y tendrá lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España). Recuerda que en horario argentino son dos horas más y en español, seis. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México el choque lo transmitirán por TNT Sports y HBO MAX, mientras que Movistar LaLiga lo hará en España. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV!
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