Real Madrid vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Desde el Riyadh Air Metropolitano, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por , en el compromiso correspondiente a la fecha 7. Según la programación del campeonato español, el partido está pactado para las 9:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina y siete horas más en España) del sábado 27 de septiembre. La transmisión estará a cargo de DSports (DIRECTV y DGO) para Latinoamérica, mientras que desde España se podrá ver por DAZN LaLiga de Movistar Plus. ¿No tienes dónde verlo? Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias desde la capital de España. No recomendamos la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid se verán las caras por el derbi madrileño. (Video: DSports)
