El dinero muchas veces ciega, engaña y aparta de la realidad. Un futbolista puede ingresar tanto dinero que, desde luego, le puede resultar complicado gestionarlo; y como consecuencia, se ve envuelto en problemas fiscales o en el peor de los casos, terminar en la ruina. Ejemplos hay muchos, pero son pocos los que reconocen a tiempo que tan perjudicial puede resultar el no valorar el dinero. Y buena cuenta de esto la puede dar el exjugador del Atlético de Madrid Álvaro Domínguez.

El español jugaba de defensor y se retiró el año pasado cuando pertenecía a las filas del Borussia Mönchengladbach, debido a las constantes lesiones, y en una entrevista que concedió para 'El Mundo' , confesó lo difícil e incluso peligroso que es administrar para un futbolista sus ingresos.



"Es un cambio muy drástico y sin una educación es muy difícil saber administrar ese dinero. Se critica mucho a los futbolistas, pero dale a cualquier chaval de la calle, que llega apurado a fin de mes, un millón de euros y a ver cómo se lo organiza. No creo que se comporte mejor que cualquier futbolista", reconoció.



Domínguez también atendió al diario 'Marca' , donde explicó sobre la poca consciencia que tienen los futbolistas respecto al dinero y contó la vez llegó a gastar hasta 15 mil euros en una noche.



"Cuando eres futbolista no valoras el dinero. Coches cada vez más caros, relojes cada vez más grandes. Coges un avión privado para ir a cenar y consideras que es normal. Y yo soy el primero que lo he hecho. He salido una noche con mis amigos y me he encontrado con una factura de 15 mil euros. Es normal que quien lo lea piense que soy tonto. Y no, porque es algo que haces una vez en tu vida por saber lo que es, pero tienes que recordar que esa no es la realidad. El problema es que muchos pierden esa perspectiva y convierten la excepción en regla", señaló.

También se refirió a los ya famosos problemas fiscales que suelen tener algunos jugadores y reveló que, pese a lo que se cree, un jugador siempre sabe lo que se está haciendo con su dinero.



"Un futbolista sabe perfectamente lo que está haciendo su asesor fiscal. Un asesor no toma la iniciativa de hacer las cosas mal sin contarle al jugador los riesgos que conlleva. Si delinque, es con el permiso del jugador", apuntó.

Álvaro Domínguez con el trofeo de campeón de la Europa League 2010, tras vencer al Fulham. (Getty)

Álvaro Domínguez se desempeñaba como defensa central, tiene 28 años, y jugó en el Atlético de Madrid entre el 2008 y 2012. Con los 'colchoneros' ganó dos títulos de Europa League (2010 y 2012) y una Supercopa de Europa (2010).



En la segunda mitad del 2012 pasó al Mönchengladbach, donde se retiró en el 2016.