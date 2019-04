Atlético de Madrid y Barcelona juegan EN VIVO en Camp Nou: entérate aquí cómo, cuándo y dónde ver EN DIRECTO ONLINE TV el partido por fecha 30 de Liga Santander 2019 que se desarrollará desde las 13:45 (hora peruana y 20:45 en España). Los canales encargados de la TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE TV para todo el mundo serán: DirecTV Sports, TDN y Movistar Partidazo. Hay que recordar que el partido de ida que jugaron el año pasado quedó empatado 1-1 con goles de Costa y Dembélé.

En la previa del Atlético de Madrid vs Barcelona Diego Simeone pidió a sus jugadores mostrar su mejor versión en un crucial choque por el título. "Si ganamos mañana pero no los siguientes partidos, no vale de nada. Tenemos que mostrar la identidad que tiene este equipo", dijo el 'Cholo' en la rueda de prensa de este viernes.



El Barcelona tiene una ventaja de ocho puntos sobre el Atlético de Madrid, segundo en la tabla, que se reduciría a cinco si los visitantes logran ganar en el Camp Nou. Sin embargo, el rojiblanco nunca ha vencido como visitante al equipo catalán por La Liga Santander 2019 desde que Simeone se hizo cargo del club en 2011.



Atlético de Madrid vs Barcelona: cómo, cuándo y dónde ver desde Camp Nou por Liga Santander 2019

Perú | 13:45 | DirecTV Sports

España | 20:45 | Movistar Partidazo

México | 12:45 | TDN

Colombia | 13:45 | DirecTV Sports

Ecuador | 13:45 | DirecTV Sports

Argentina | 15:45 | DirecTV Sports

Uruguay | 15:45 | DirecTV Sports

Chile | 15:45 | DirecTV Sports

Islas Canarias | 19:45 | Movistar Partidazo

Atlético de Madrid viene de un triunfo por 2-0 ante Girona y enfocado en ganar en la casa del Barcelona, que logró el pasado martes un empate 'in extremis' de 4-4 ante Villarreal en La Cerámica. Este será el último partido de los azulgranas antes de medirse al Manchester United en los cuartos de final de la Champions League 2019.

Barcelona pondrá a todos sus cracks

Valverde comentó que con vistas a la alineación y al planteamiento de mañana, el partido ante Manchester United por la Champions League no le condicionará. "El partido ante el Atlético de Madrid tiene una gran importancia y se la damos; la mejor manera de preparar ese partido es competir en éste", analizó.



Del Atlético de Madrid destacó su "gran presión alta", que se trata de un equipo "muy ordenado" al que gusta jugar al espacio y a la espalda del rival y que tiene a grandes lanzadores como Koke y Saúl. "Me espero que vengan a buscarnos y que esperen más atrás, tienen capacidad de hacer las dos cosas y creo que veremos las dos durante el partido", afirmó.



Al técnico azulgrana también se le preguntó por Arthur Melo y por Samuel Umtiti. En cuanto al primero, por su discontinuidad en el juego, y Valverde recordó que es la primera temporada del brasileño y que está "haciendo muy bien las cosas".

Atlético de Madrid vs Barcelona: posibles alineaciones del partido por Liga Santander 2019

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe; Griezmann, Koke, Rodrigo, Saúl; Morata y Diego Costa.



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Messi, Coutinho y Luis Suárez.

Revive el último Barcelona vs Atlético de Madrid de esta temporada. (Video: LaLiga)

