Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo : con Jan Oblak en la meta, recuperado de sus molestias físicas, y la intención de reanudar la persecución del líder, el Atlético se enfrenta este domingo en el Metropolitano a un Celta que recupera para el choque a su goleador Iago Aspas. El encuentro se jugará desde las 10:15 a.m. (hora peruana).

Perdido el partido clave para intentar el asalto al liderato en el Camp Nou, gracias a un genial lanzamiento de falta del argentino Lionel Messi, la distancia de ocho puntos que le separa del Barcelona le obliga al equipo de Diego Simeone a recuperar el plan de hace unas semanas; cuando se fijó ganar todos los partidos sin mirar a la cabeza de la tabla.



La convincente victoria ante el Lokomotiv de Moscú ruso en la Liga Europa, un 3-0 que deja la eliminatoria de octavos de final resuelta y en el que se vieron goles de Saúl Ñíguez, Diego Costa y 'Koke' Resurrección, permite dejar a un lado la decepción del Camp Nou y mirar con buenas perspectivas la competición europea.

PAÍS HORARIO México 9:15 a.m. Perú 10:15 a.m. Ecuador 10:15 a.m. Colombia 10:15 a.m. Argentina 12:15 p.m. Chile 12:15 p.m. España 6:15 p.m.

Ahora, al Atlético le queda confirmar que vuelve a su buena marcha liguera, la que dice que hasta la visita a Barcelona no había perdido un solo encuentro de Liga en lo que llevamos de 2018, con ocho victorias y un empate que le permitieron recortar puntos hasta la jornada pasada.



Retorna contra un conjunto ante el que lleva una buena racha, cinco partidos seguidos sin perder como local y cuatro triunfos liguero seguidos si se tienen en cuenta los enfrentamientos ligueros en ambos campos; pero que siempre le ha puesto en complicaciones y del que Simeone dijo que es "un equipo importante de media cancha hacia adelante".



Afrontará el duelo el Atlético con el 'Zamora' de LaLiga Santander, el esloveno Jan Oblak, ausente ante el Lokomotiv ruso por molestias musculares en el glúteo y una mano, y recuperado para el duelo del domingo, tal y como confirmó Simeone: "Estaba disponible, así que mañana jugará", confirmó el argentino.

En la defensa regresará el uruguayo Diego Godín, recuperado de la gastroenteritis que le dejó fuera del duelo del jueves, junto a su compatriota 'Josema' Giménez. Simeone planea dar descanso al brasileño Filipe Luis, que será sustituido por el francés Lucas Hernández y el croata Sime Vrsaljko volverá a once por la derecha.



Para el centro del campo, Simeone planea recuperar al canario Víctor Machín 'Vitolo' por la izquierda, con 'Koke' Resurrección en el otro costado, Saúl Ñíguez en el centro y la duda en el otro puesto central entre el capitán Gabi Fernández y el ghanés Thomas Partey.



El ataque será para el francés Antoine Griezmann, en racha este 2018 con trece goles en quince encuentros; acompañado probablemente por Diego Costa, que volvió a ver puerta el jueves contra el Lokomotiv, aunque Simeone también contó con el galo Kevin Gameiro durante el ensayo de este sábado.



Dispuesto a poner en duda esa solidez como local llega el Celta, con su goleador Iago Aspas a la cabeza, que completó este sábado su primer entrenamiento de la semana junto al equipo tras varios días al margen por unas molestias.



Y Unzué confirmó tras la sesión que será titular. Ahora mismo, es el único futbolista imprescindible para el técnico navarro. No sólo por sus goles; también por el juego que genera y por el carácter que transmite a sus compañeros.



La lesión de Daniel Wass, quien estará de baja alrededor de tres semanas por una hernia discal, podría forzar al entrenador del Celta a repetir el mismo once que alineó ante la UD Las Palmas con Tucu Hernández, Lobotka y Radoja en la zona de creación, y Emre Mor y Maxi Gómez completando la línea de ataque junto a Aspas.



La otra opción que maneja, menos física y de más control del juego, pasa por incluir a Jozabed o incluso al canterano Brais Méndez, decisivo en la victoria del pasado lunes ante la UD Las Palmas.



Menos sorpresas se esperan la línea defensiva: Hugo Mallo ocupará el lateral derecho, Jonny el izquierdo y Sergi Gómez y Roncaglia formarían en el centro del eje. Rubén Blanco es fijo en la portería.

Atlético de Madrid vs. Celta de Vigo: alineaciones probables:



Atlético de Madrid : Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas; Koke, Gabi o Thomas, Saúl, Vitolo; Griezmann y Diego Costa.



Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny; Radoja, Hernández, Lobotka; Iago Aspas, Emre Mor y Maxi Gómez.