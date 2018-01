Atlético de Madrid vs. Eibar : se enfrentan este sábado por la fecha 19 de la Liga Santander en el Estadio Municipal de Ipurúa. El in crescendo cuadro de Simeone visitará a un combativo y muy sorprendente elenco local con el objetivo de no hacérsela fácil al Barcelona en la lucha por el trofeo del torneo española. El cotejo será transmitido por ESPN 2 a partir de las 12:30 p.m. hora Perú. También puedes seguir el encuentro en nuestra web Depor.com.

Atlético de Madrid ya pasó la página de la eliminación en la Champions League y hoy se enfoca en arrebatarle el primer lugar al Barcelona, cuadro que parece que no tendrá ningún resbalón en la Liga Santander, pero cualquier cosa puede pasar.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 12:30 p.m. ESPN 2 Colombia 12:30 p.m. ESPN 2 Ecuador 12:30 a.m. ESPN 2 México 11:30 a.m. ESPN 2 Brasil 02:30 p.m. ESPN 2 Bolivia 01:30 p.m. ESPN 2 Chile 02:30 p.m. ESPN 2 Argentina 02:30 p.m. ESPN 2 Uruguay 02:30 p.m. ESPN 2

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó este viernes a 18 jugadores para el partido con el Eibar en Ipurúa, con las bajas de Diego Costa, Gabi Fernández, Stefan Savic y Filipe Luis, con el descarte de Nico Gaitán y la presencia del medio centro del filial Roberto Olabe.

El futbolista de la cantera repite por segunda citación seguida con el primer equipo, una vez que el técnico sólo tiene 18 jugadores disponibles de la plantilla profesional, entre ellos tres porteros -dejó fuera de la lista al argentino Axel Werner-, entre el partido de sanción de Costa, Savic y Gabi, la lesión muscular de Filipe y el futuro fuera del club de Gaitán, aún a la espera del destino.



La convocatoria está compuesta por 18 hombres: los porteros Jan Oblak y Miguel Ángel Moyá; los defensas Juanfran Torres, Sime Vrsaljko, José María Giménez, Diego Godín y Lucas Hernández; los medios Augusto Fernández, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Thomas Partey, Yannick Carrasco, Roberto Olabe y Víctor Machín, 'Vitolo'; y los delanteros Antoine Griezmann, Ángel Correa, Fernando Torres y Kevin Gameiro.

Atlético de Madrid vs. Eibar: alineaciones probables

Eibar: Dmitrovic; Capa, Paulo Oliveira, Arbilla, Valdés; Jordán, García, Alejo, Unui; Charles, Sergi Enrich.



Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Lucas Hernández; Koke, Augusto Fernández, Carrasco, Vitolo; Griezmann, Correa.