El derbi madrileño es uno de los encuentros futbolísticos más destacados en el país europeo y uno de los enfrentamientos que genera gran emoción a nivel global. Los protagonistas de esta confrontación son el Real Madrid y el Atlético Madrid, que compiten anualmente por adueñarse los primeros lugares en LaLiga. Su rivalidad histórica ha trascendido fronteras, y cada pugna se vive con una pasión incomparable. Ahora, una nueva edición del duelo entre los colchoneros y los blancos se acerca.

El Real Madrid buscará mantener su excelente desempeño en esta temporada cuando se aleje del Santiago Bernabéu. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha logrado la victoria en sus cuatro primeros partidos de la temporada, anotando ocho goles y solo permitiendo tres en contra, lo que los sitúa entre los líderes de la tabla de clasificación.

Como novedades para este juego, es posible que el brasileño Vinícius Jr. regrese a la acción. El sudamericano se ha estado recuperando de una lesión en el músculo bíceps femoral derecho que sufrió el 25 de agosto, en Balaídos. El delantero está esforzándose por volver antes del período de seis semanas que el cuerpo médico estableció como tiempo de recuperación.

En cuanto al Atlético de Madrid, su objetivo es mantenerse cerca de los lugares cercanos al liderazgo y evitar caer en la mitad inferior de la tabla. El plantel dirigido por Diego Simeone ha tenido un comienzo bastante irregular. De los cuatro enfrentamientos iniciales, ha logrado solo dos victorias, mientras que ha empatado y perdido en una ocasión cada una.

El más reciente choque que disputaron, cayeron goleados 3 a 0 ante el Valencia, en el estadio Mestalla, por lo que no pueden dar más chances a sus rivales. “Duele, pero al mismo tiempo nos da la fuerza para saber el grupo y equipo que tenemos. Esto nos tiene que servir de cara a los que viene”, preciso el DT argentino.

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: fecha y horarios

El derbi madrileño en la temporada 2023-24 se llevará a cabo en la sexta jornada de LaLiga EA Sports. El estadio Civitas Metropolitano será el escenario donde se disputará el primer choque entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en esta campaña, programado para el domingo 24 de septiembre a las 2:00 p. m. (hora colombiana y peruana) y a las 21:00 horas en España.

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: dónde ver el partido

Dependiendo de las decisiones tomadas por los operadores para cada jornada, los partidos de LaLiga se podrán sintonizar en la programación de LaLiga TV por Movistar Plus+ y DAZN LaLiga, que son los dos canales oficiales para acceder a los encuentros de pago de la competición.





