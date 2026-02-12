Autogol Eric García, Atlético de Madrid 1-0 Barcelona. (Video: Movistar+)
Autogol Eric García, Atlético de Madrid 1-0 Barcelona. (Video: Movistar+)

Cuando recién se acomodaban todos, abrió la cuenta ante por la primera semifinal de la . le dio pase al arquero , quien no pudo controlar y el balón traspasó la línea de gol a favor de los ‘colchoneros’. Por si las dudas, Ademola Lookman la empujó y celebró con el resto de sus compañeros, pero el juez del partido le dio el tanto al defensa catalán. Atlético de Madrid se pone adelante en el marcador a los 6 minutos y busca sacar una buena ventaja de cara a la vuelta.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS