Real Madrid solo espera: prensa española da por hecho el fichaje de Bale por el Jiangsu Suning de China

Su salida es inminente. El atacante galés del Real Madrid , Gareth Bale , podría fichar en las próximas horas por el Jiangsu Suning de la Superliga China, según vienen informando varios medios en España este sábado. El internacional de 30 años ya fue informado por el técnico madridista Zinedine Zidane de que no entra en sus planes para la próxima temporada.



El periódico deportivo español 'Marca' señala en su portada, por ejemplo, que Bale, en el Real Madrid desde 2013, cobraría alrededor de 22 millones de euros por temporada en china. El rotativo apunta a su vez que el galés se podría ir del conjunto blanco "con la carta de libertad", por lo que el cuadro 'Merengue' no ingresaría dinero con su traspaso.



Por otro lado, las últimas informaciones de 'Sky Sports' señalan que los agentes del exjugador del Tottenham estarían negociando unos emolumentos para el jugador de 1 millón de libras a la semana (más de un millón de euros). No obstante, si hay algo que sí se puede afirmar, es que no hay forma de que Bale sigue en el Real Madrid este 2019-20.



El entrenador Zinedine Zidane afirmó hace una semana que la pronta salida de Bale sería "lo mejor para todos". El agente del jugador, Jonathan Barnett, indicó que cualquier tipo de salida de su representado del Santiago Bernabéu deberá ser de forma definitiva y no con una cesión, por lo que su traspaso se dará sí o sí dentro de los próximos días. Se acerca el fin de uno de los 'culebrones' del mercado.



