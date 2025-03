Para nadie es un secreto que Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo. Sin embargo, así como genera portadas bajo los tres palos, su vida privada ha sido un punto controversial dentro de su carrera deportiva y eso se vuelve a confirmar con las últimas noticias que lo tienen en el foco –además de su polémico regreso a la Selección de Bélgica–. ¿Qué pasó? Sucede que Elsa Izac, examante del guardameta del Real Madrid, hizo una grave denuncia que rápidamente tuvo mucha repercusión en España.

Cuando el portero belga debería estar enfocado en el compromiso de este miércoles frente al Atlético de Madrid –por la vuelta de los octavos de final de la Champions League–, Izac, quien tiene un hijo con el futbolista, reveló estar atravesando por dificultades económicas para costear su vivienda en Wimbledon, Inglaterra.

Según dio a conocer el diario británico The Sun, la mujer tiene una deuda de 63 mil libras esterlinas –alrededor de 72 mil euros– por retraso en el pago de su casa, la cual está valorizada en 3 millones de libras –más de 3.4 millones de euros–. Por si eso fuera poco, el lugar donde radica arrastra problemas en el mantenimiento, tales como daños por humedad y moho en los techos.

En una entrevista exclusiva con The Sun, Elsa Izac relató los pormenores de su día a día y cuáles son las peripecias que atraviesa en la crianza de Enzo, el menor que nació de la relación que tuvo con Thibaut Courtois. “Nuestra casa se está cayendo a pedazos. Simplemente, no podemos seguir viviendo así”, comenzó en la charla con la citada fuente.

Asimismo, agregó que teme que la desalojen de un momento a otro. “Me preocupo cada vez que alguien llama a la puerta. No quiero encontrarnos sin hogar de repente. No me parece aceptable ver a Thibaut viajando en aviones privados, de fiesta en yates y luego dejando a su hijo en este entorno. ¿Seguramente podrá disponer de un poco más para cuidar de su hijo?”, añadió.

Thibaut Courtois será titular con el Real Madrid ante el Atlético de Madrid por la Champions League. (Foto: Getty Images)

Eso no fue todo, pues la situación se tornó más grave para el arquero del Real Madrid cuando una de las amigas cercanas de Izac, que fue testigo de su relación, contó el distanciamiento del belga con su primogénito. “Thibaut nunca le ha enviado una tarjeta de cumpleaños o de Navidad; nunca le pregunta cómo está Enzo. Ella quiere que reconozca públicamente que Enzo es su hijo”, sostuvo.

Según se ventiló en medios británicos en su momento, Courtois conoció a Izac en el 2014, cuando el guardameta había dejado el Atlético de Madrid para fichar por el Chelsea y acababa de mudarse a Londres. Si bien Elsa se encontraba casada, se separó antes iniciar su vínculo con Thibaut. Eso sí, el futbolista todavía vivía su pareja en aquel entonces, Marta Domínguez.

Elsa Izac tiene un hijo con Thibaut Courtois. (Foto: Composición Depor)

