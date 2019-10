¿Bale se va del Madrid? Fue captado en Londres en reunión su agente [VIDEO]

Tiene el permiso de Zinedine Zidane mientras sigue recuperando de su lesión sufrida el pasado 13 de octubre con la Selección de Galés, en un duelo válido por la Clasificación de la Eurocopa. Gareth Bale fue captado este martes en Londres entrando a las oficinas de su representante Jonathan Barnett, en lo que puede ser el inicio de la operación salida del Real Madrid en el mercado de fichajes de invierno. Bale quiere marcharse a la China.



Según la cámara de Deportes Cuatro, la reunión entre el británico y su agente duró alrededor de 40 minutos, en donde se habló de su situación actual en el equipo blanco que dirige Zinedine Zidane. Es sabido que Bale no tiene un espacio fijo con el Real Madrid y que no cuenta con el visto bueno de parte del técnico francés, así como de los médicos de la institución, al sufrir varias lesiones durante su etapa como futbolista de la institución.



Así fue captado Bale en una reunión en Londres. (Video: Deportes Cuatro)

Bale, Zidane y su venta a Asia

En la conferencia de prensa , previo al partido contra al Leganés, Zidane aseguró que conocía el viaje de Bale al Reino Unido , pero que no sabía que había ido con el fisioterapeuta de Gales. “Puede hacer lo que quiera, pero tendrá que dar explicaciones también”.



Bale se encuentra lesionado desde hace más de dos semanas, pero no se sabe a ciencia cierta su situación, dado que no le permitió al club alegar el estadio en el que se encontraba. Tampoco se sabe cuándo regresará a los campos de juego. Así se encuentra su presente.



El Shanghái Shennua es el principal interesado en los servicios de Gareth Bale para el mes de enero. Con la capacidad económica para pagarle su salario, solo queda ver las negociaciones entre el club de la Superliga de China con el Real Madrid.



