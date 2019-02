No solo fue con Lucas Vázquez: se reveló otro desplante de Bale, ahora en la banca [VIDEO]

Que Gareth Bale no la pasa bien en Real Madrid es más que una realidad. Suplente por detrás de Vinicius Junior, no goza del agrado de Santiago Solari y mucho menos de la afición merengue. El domingo tuvo un desplante cuando le anotó al Levante - con Lucas Vázquez -, aunque no todo quedó allí.

Sucede que el canal Gol ha revelado otro episodio de Gareth Bale en Real Madrid. El galés calentaba a un lado de la cancha y vio cómo Federico Valverde fue llamado por Santiago Solari para ingresar. El ex Tottenham atinó a reírse al ver que usaron al juvenil antes que él.

Es más, Bale fue directo a la banca de suplentes ya que ni quería continuar calentando. Marcelo y Dani Ceballos lo miraron con asombro y Antonio Pintus, preparador físico del Madrid, le pidió que vuelva nuevamente a ejercitarse porque estaba inactivo más de cinco minutos.

Es aquí donde entró a tallar Solari. Le dijo que se parara porque lo iba a utilizar en los últimos minutos frente al Levante. Es así que el galés se sacó el chaleco para ingresar a los 74' por Karim Benzema; luego vino su gol de penal.

De otro lado, se espera que Gareth Bale sea suplente de nuevo este miércoles en la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante Barcelona en el Bernabéu. En la ida igualaron 1-1.

