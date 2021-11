Si bien es cierto, la decisión tomada por Lionel Messi, como ganador del Balón de Oro 2021, es avalada por muchos como también criticada por otros. En esta ocasión, una de las personalidades del fútbol que no estuvo de acuerdo con la organización del certamen fue Iker Casillas, futbolista que rivalizó por muchos años con el rosarino en uno de los clásicos más importantes de Europa. Al parecer, al ex portero no le gustó el podio, aunque destacó que el ‘30′ del PSG es uno de los cinco mejores jugadores de la historia.

“Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mi, Messi, es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta. Lo hacen difícil otros”, reveló el ex Real Madrid.

Instantáneamente, la publicación de Casillas revolucionó las redes sociales y ha recibido toda clase de reacciones, unas a favor, otras en contra. Lo cierto es que la ‘Pulga’ acaba de conquistar su séptimo trofeo en este evento, cuando muchos esperaban que otros fueron los ganadores. Iker era uno de ellos.

Así fue el mensaje de Iker Casillas en su cuenta oficial de Twitter. (Foto: @IkerCasillas)

Pelé piensa todo lo contrario

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, felicitó este lunes al delantero argentino Lionel Messi tras sumar su séptimo Balón de Oro, “un homenaje justo” para un “talento impar”, según dijo.

”Felicidades, Leo Messi, por otro Balón de Oro. Sin duda es un homenaje justo para un talento impar. Siete veces, ¡muchas gracias!”, declaró el triple campeón mundial (1958, 1962 y 1970) en sus redes sociales.

Actualmente, Pelé, de 81 años, se encuentra convaleciente después de que en septiembre pasado le extirparan un tumor en el colon que le obligó a estar hospitalizado un mes y a someterse a un tratamiento de quimioterapia aún en curso. EFE.





