Barcelona vs. Birmingham se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un amistoso internacional. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este evento será una transmisión exclusiva de Barça Play, la plataforma oficial del club ‘culé’ en YouTube. Tienes que tener en cuenta que para acceder a este compromiso, tendrás que ser miembro premium con suscripción activa del canal oficial. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 31 de julio desde las 1:45 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

Previa del partido: Barcelona vs. Birmingham

¿Cómo ver Barcelona vs. Birmingham por YouTube?

Los aficionados podrán seguir el partido amistoso Barcelona vs. Birmingham a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona. La transmisión en vivo incluirá la señal del encuentro, la previa desde el estadio, el relato oficial del club y el análisis de este esperado duelo de pretemporada.

¿El partido en el canal de YouTube del Barcelona es gratis?

Para acceder a la transmisión en vivo del Barcelona vs. Birmingham, es posible que el canal oficial de YouTube del club solicite una membresía activa. Los usuarios deberán ingresar al canal y verificar si el partido está disponible en abierto o si es necesario hacer clic en el botón “Unirse” (Join) para acceder al nivel de suscripción que incluye los partidos en directo.

¿Cómo ver Barcelona vs. Birmingham por YouTube desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán ver el Barcelona vs. Birmingham ingresando a la aplicación oficial de YouTube en sus teléfonos. Solo deben buscar el canal “FC Barcelona”, asegurarse de haber iniciado sesión con su cuenta de Google (y tener la membresía activa si se requiere) para sintonizar la transmisión en vivo desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Barcelona vs. Birmingham por YouTube en una computadora?

El partido Barcelona vs. Birmingham también podrá seguirse desde una laptop o PC ingresando a YouTube a través de cualquier navegador web. Al dirigirse al canal oficial del equipo culé, los aficionados encontrarán el reproductor de video en directo, donde además podrán interactuar en el chat en vivo junto a miles de seguidores.

¿Cómo ver Barcelona vs. Birmingham por YouTube en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Barcelona vs. Birmingham en pantalla grande solo necesitan abrir la aplicación nativa de YouTube instalada en su Smart TV, consola de videojuegos o dispositivo como Chromecast, Apple TV o Amazon Fire TV. Buscando el canal oficial del FC Barcelona tendrán acceso inmediato al partido con la mejor calidad de imagen.

¿Qué ofrece el canal de YouTube del Barcelona durante la transmisión?

Además de los 90 minutos del encuentro amistoso de este viernes 31 de julio, la transmisión en YouTube del FC Barcelona suele ofrecer cámaras exclusivas a ras de campo, el calentamiento en directo, entrevistas exclusivas con los jugadores y un seguimiento interactivo leyendo los comentarios de los hinchas suscritos al canal.

Barcelona vs. Birmingham se enfrentan en amistoso internacional vía Barça Play. (Video: @fcbarcelona)