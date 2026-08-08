transmitirá los compromisos que disputó el ante y Udinese por la Friuli Venezia Giulia Cup. El torneo se llevará a cabo este sábado 8 de agosto y la jornada comenzó desde las 2:00 p.m. (hora de Perú). Además de Barça TV, los aficionados podrán seguir la transmisión a través de TV3, según la programación disponible en cada territorio. No recomendamos recurrir a páginas o señales no oficiales para ver los encuentros.

Barcelona se enfrenta ante Nottingham Forest y Udinese en amistosos internacionales. (Video: Barcelona)
Barcelona se enfrenta ante Nottingham Forest y Udinese en amistosos internacionales. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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