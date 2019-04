Gil Manzano hunde a Diego Costa en acta arbitral que ratifica graves insultos: "¡¡ME CAG* EN TU PU**!!"

Con 0-0 en el marcador, con el Barcelona-Atlético de Madrid igualado sobre el césped, con la sensación de que el encuentro estaba competido y abierto, que podía ganarlo cualquiera de los dos, Diego Costa reclamó una falta, se dirigió al árbitro, lo expulsaron... ¿Y qué le dijo? Ahí está la divergencia.



El árbitro, Gil Manzano, redactó en el acta lo siguiente: "Diego Costa fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí a viva voz, en los siguientes términos:"¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!, ¡¡ME CAGO EN TU PUTA MADRE!!".



"Una vez expulsado, aún en el terreno de juego, me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros dorsales 24 (José María Giménez) y 2 (Diego Godín), respectivamente", añadió.



Simeone defiende a Diego Costa

"Algo estamos haciendo mal porque de once partidos aquí hemos visto siete expulsiones. Le pregunté al árbitro si era tan grave lo que le dijo Diego Costa y me comentó lo que escuchó, aunque Costa nos ha dicho que no ha dicho esto. Quizás, si Costa dijo algo tan grave, me parece bien", dijo Simeone, que se quejó del diferente trato con otros futbolistas del FC Barcelona cuando protestan alguna acción a los colegiados.



Recordemos que el Barcelona-Atlético de Madrid quedó 2-0 a favor de los azulgranas, que con goles de Lionel Messi y Luis Suárez, se han quedado a un paso de levantar LaLiga con la ventaja de once puntos que llevan sobre los 'Colchoneros'.

Diego Costa fue expulsado por insultar al árbitro en el Barza-Atlético. (Captura/Youtube)

