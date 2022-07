Finalmente y luego de tanto intentarlo, el Barcelona cerró el lunes el fichaje del central danés Andreas Christensen como nuevo jugador del primer equipo, y este jueves el futbolista firmó su contrato y fue presentado como azulgrana. El defensor aseguró encajar en el estilo de juego de Xavi Hernández y que está cumpliendo un sueño de niño.

“Unos de mis sueños, que escribí en esa lista de deseos, era ser jugador profesional y jugar en el FC Barcelona. Así que empieza uno de mis sueños. Es cierto que hubo equipos buenos que mostraron su interés, pero cuando tienes un sueño no dudas. Los sueños se hacen realidad”, se sinceró en rueda de prensa.

Christensen reveló que se hizo fan del Barcelona de Ronaldinho y que por el brasileño quiso ser delantero. Sin embargo, los caminos lo llevaron a la zona posterior, y reveló su primera conversación con el que será su nuevo técnico.

“Xavi no me ha pedido nada especial, estoy aquí por el jugador que soy. Creo que encajo muy bien con el estilo de juego del Barça y que por eso estoy aquí. No tengo que cambiar nada, solo mejorar y aprender cada día. Me dijo que le gusta mi estilo y la personalidad que tengo. No soy extrovertido, soy tranquilo y reservado y también eso me ha traído aquí”, aportó.

Es así que el defensor aceptó sin dudar la oferta blaugrana y habló de la posibilidad de que sus excompañeros en el Chelsea Azpilicueta o Marcos Alonso también lleguen al Camp Nou.

“Cuando supe de esta posibilidad les comenté (a Azpilicueta y Marcos Alonso) que me iba al Barcelona, les dije que quería jugar aquí. Es un buen grupo, tengo muchas ganas de jugar con este equipo. Y me gustaría volver a verles la próxima temporada”, señaló.





