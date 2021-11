El paso de Ousmane Dembélé por el FC Barcelona no ha sido fácil. A pesar de que llegó con bombos y platillos en 2017, el francés no ha logrado explotar por culpa de las lesiones y muchas veces ha hecho que la hinchada pierda la paciencia. Sin embargo, en el club de la Ciudad Condal no se imaginan un futuro sin él y ya trabajan en la renovación de contrato, cuya fecha de caducidad es el próximo 30 de junio. Mateu Alemany, el director deportivo de la institución, propone un vínculo con condiciones que favorezcan tanto al cuadro azulgrana como al deportista. ¿En qué consiste?

Según el diario Sport, el Barcelona quiere pagarle a Dembélé en función a su protagonismo en el campo, rebajando los conceptos fijos y multiplicando variables de dificultad de cumplimiento progresiva. Es decir, si el francés jugara todo, sus emolumentos apenas quedarían reducidos respecto a lo actual.

Desde su llegada al Barcelona, en el verano de 2017 por 135 millones de euros, Dembélé ha sufrido 13 lesiones, lo que se traduce en 100 partidos perdidos y casi 700 días de baja. Es por esa razón que en el club de LaLiga Santander quieren que el galo cobre según su rendimiento y disponibilidad. No más despilfarros.

Asimismo, el club catalán quiere demostrarle al jugador que se le valora mucho. Y es que el cumplimiento de algunos conceptos del nuevo contrato del ex Dortmund haría que el Barcelona tenga que pagar una fuerte cantidad de dinero. “En ese caso se pagaría a gusto porque significaría que al fin el galo estaría teniendo continuidad y éxitos”, publica Sport.

En el Barcelona tampoco descartan firmar a Dembélé solo por una temporada más para ganar tiempo hasta 2023. En ese caso, el plan de Mateu Alemany quedaría postergado. No obstante, el presidente Laporta y compañía evitarían la marcha gratis del francés a mediados del próximo año.

Consultado por su situación en el Barcelona, el flamante nuevo técnico azulgrana, Xavi Hernández, consideró fundamental la continuidad del extremo.

“Bien trabajado puede ser el mejor futbolista del mundo en su posición. Tiene unas condiciones espectaculares. Es muy importante, eso sí, que tenga una mentalidad ganadora, que tenga rendimiento. Sí, su renovación es prioritaria ahora mismo”, dijo el de Terrasa.





