¡Lo tenía guardado! Estrella del Barcelona explota con directiva por arrebatarle dorsal y dárselo a fichaje

Barcelona buscó cambios para esta temporada y de a pocos los realiza. La llegada de fichajes importantes como Antoine Griezmann y Frenkie de Jong parecen darle un nuevo aire al plantel de Ernesto Valverde que quiere sacudirse el mal final de temporada. Todos están felices con su llegada, o al menos era lo que se creía.

Los del Camp Nou se encuentran en Tokio realizando pretemporada y esta vez le tocó a Carles Aleñá declarar. La joven promesa de La Masía se mostró incómodo luego que sea obligado a entregar su dorsal '21' la flamante contratación holandesa procedente del Ajax.

"Sabía que Frankie quería el 21 y fue algo entre él yo yo. Me hubiera gustado un mensaje de la directiva porque le prometieron el dorsal sin avisarme. Él fue humilde, me lo pidió y se lo cedí porque era por un tema sentimental" , explicó el canterano.

Según informó Mundo Deportivo, De Jong, de manera respetuosa y en una práctica de humildad y educación, se acercó al joven futbolista azulgrana y le pidió su camiseta. Aleñá respondió de manera amable y se la cedió sin poner peros.

"Me conformaba con un mensaje de la directiva, pero le prometieron sin decirme nada. Frankie es muy buen chico y humilde. No me sentó bien porque siempre me he portado bien con el club. Tenemos una buena comunicación. Solo era necesario un mensaje" , agregó el centrocampista.

Carles dejó claro que este debe ser su año de consolidación. "Quiero dar un paso adelante en mi segundo año en el primer equipo, hacer lo que me pide el entrenador y luchar por la titularidad", afirmó.

Los rumores indicaban que De Jong vestiría la camiseta '14', número que tuvo el histórico Johan Cruyff; sin embargo, quiso evitar por todos los medios las comparaciones con la leyenda holandesa.

