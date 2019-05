¡Oficial! Barcelona enfría el fichaje de De Ligt y estos otros gigantes esperan su oportunidad

Muchos dan por hecho la llegada de De Ligt al FC Barcelona en el siguiente mercado de fichajes. Algunos medios incluso hablan de un acuerdo total entre el Ajax y el club azulgrana por el defensor holandés. Sin embargo, según versiones oficiales, no hay nada concreto.



En una entrevista con 'Sky Sports', el propio vicepresidente del Barcelona, Jordi Mestre, ha afirmado que el fichaje de De Ligt será tomado con calma, que la responsabilidad cae sobre el secretario técnico Eric Abidal. Más claro, imposible.

"No sé porque lo dicen porque no esta fichado. Piqué evidentemente si no es el mejor central del mundo es uno de los mejores. Después tenemos incorporaciones muy importantes como son Lenglet, Umtiti, hemos fichado un jugador muy joven que es Todibo... Los que tenemos son de altísimo nivel", dijo el directivo del FC Barcelona.



"En el caso de De Ligt, cuando termine la temporada hablaremos con el director deportivo y haremos un balance de la temporada y hablaremos de la temporada siguiente. No de De Ligt eh, hablaremos de lo que ellos digan", agregó Mestre.



Hay que precisar que además del FC Barcelona, el futuro de De Ligt ha sido vinculado al Real Madrid, Juventus y PSG. Si bien los azulgranas son los favoritos para llevárselo, ahora no se muestran tan entusiastas por fichar al crack del Ajax. ¿Quién se le adelantará?

