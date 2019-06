¡Solo un paso más! Los dos grandes de Europa que quedaron en la pelea por fichar a De Ligt

Barcelona quiere dejar de lado el mal cierre de temporada en el que quedaron eliminados de Champions League a manos de Liverpool y perdieron la final de Copa del Rey ante Valencia. Para lograrlo, necesitan fichajes 'bomba' que sorprendan en el mercado de verano. Uno de ellos es Matthijs de Ligt , quien es uno de los objetivos hace un buen tiempo.

Meses atrás, el presidente del Barza, Josep María Bartomeu, reveló que "ya sabía qué sucederá con De Ligt ", pero hasta el momento nada es claro. Media Europa estuvo intentando contratarlo, pero la pelea solo se redujo a dos. PSG busca tenerlo en sus filas.

Según informa Diario Marca, Barcelona ya explicó las condiciones del acuerdo que tendría el central a su agente, Mino Riola; sin embargo, en las últimas fechas, el futbolista ha pedido mucho más dinero, esto debido a su buen rendimiento en el último tramo de la competencia.

En el Camp Nou no están dispuestos a mejorar la oferta sobre la mesa. La subasta solo depende de Riola, quien no quiere descartar ningún equipo hasta el último minuto. Si continúa de la misma forma, parece que De Ligt no tendrá oportunidad de cerrar una contratación para verano.

Barcelona no quiere que la decisión del jugador se prolongue por más tiempo. Es una contratación "estratégica" y a partir de esto, la dirección deportiva deberá decidir quienes más se aproximan al club.

