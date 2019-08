Lo siento, 'Lio', tendrás que esperar: Messi podría estar un mes más de baja con Barcelona

Lionel Messi regresaba de unas largas vacaciones con Barcelona y de inmediato se ponía a las órdenes de Ernesto Valverde; sin embargo, en su primer entrenamiento, un dolor en el sóleo de la pierna derecha lo dejaba fuera del inicio liguero. No jugó ante el Athletic Club en San Mamés y tampoco ante el Real Betis en el Camp Nou.

Los trabajos del argentino fueron intenso semana a semana, tal y como se ha mostrado en redes sociales pero, al parecer, estos no han sido suficientes. No se siente del todo bien y no piensa arriesgar, por lo que su debut en la temporada tendrá que esperar un rato más, probablemente un mes.

Algunos medios explicaban que el '10' del Barcelona había recaído en su lesión, esto ha sido desmentido por la prensa española. Mundo Deportivo reveló que Messi está trabajando para intentar llegar el sábado al encuentro ante Osasuna, pero no lo arriesgarán por ningún motivo. Valverde ya informó que no jugará.

Luego de la fecha 3 de la Liga Santander, llega el parón por selecciones que serán idóneos para que el argentino solo descanse y acabe de limpiar por completo algún tipo de molestia de su sóleo.

Desde el Camp Nou explican que no darán ningún tipo de parte médico ni novedad de la situación y este martes 'Lio' no se entrenó con el grupo debido a que sigue el plan de recuperación que le plantearon los médicos azulgranas.

Messi solo volverá cuando se encuentre a su 100%. Valverde sabe lo clave que es y no piensa arriesgarlo para que vuelva a recaer y se pierda el inicio de Champions League, el máximo objetivo este nuevo año.

La lesión de Messi

Con una lesión en el sóleo de la pierna derecha, que se produjo el 5 de agosto, la 'Pulga' trabajó intensamente los últimos días para recibir el alta, debutar en la LaLiga y jugar los primeros minutos en la nueva temporada, pero finalmente no podrá ser.



La ausencia de Messi llega en un momento delicado que vive el equipo, porque este fin de semana el Barcelona sólo podrá contar con un delantero, Antoine Griezmann, ya que también están de baja por lesión Luis Suárez y Ousmane Dembélé.



► Que no te pase lo mismo, De Ligt: futbolistas que llegaron como estrellas y fueron suplentes [FOTOS]



► Ansu Fati, la 'joya' de 16 años que ya debutó con Barcelona y vale 100 millones de euros



► ¿Y si mañana no estás? Zidane pierde fuerza en el Real Madrid



►Todo hecho: acuerdo entre Manchester United e Inter de Milán por el préstamo de Alexis Sánchez