La partida de Karim Benzema hacia el Al Ittihad cogió desaparecido al Real Madrid y cambió toda la planificación de la directiva respecto a los fichajes para la próxima temporada. El ‘Gato’ había sido Balón de Oro hace poco y todo hacía indicar que todavía iba a jugar una campaña en el fútbol español. Sin embargo, esto no fue así y ahora Florentino Pérez está acelerando las negociaciones para encontrar a su nuevo golpeador. Hay muchos nombres, pero solo uno ha tomado fuerza en estos días: Kai Havertz.

El delantero alemán todavía tiene contrato con Chelsea y hace rato que los ‘blancos’ iniciaron los diálogos para hacerse con sus servicios. No obstante, lo que parecía una posibilidad muy certera, poco a poco se ha ido cayendo debido a los desacuerdos puntuales con el precio. Los ‘Blues’ quieren 60 millones de euros y algunos complementos para soltar a su atacante, algo que está muy lejos de los planes del Real Madrid.

Según ha informado Fabrizio Romano este lunes, Carlo Ancelotti le tiene mucha consideración al futbolista germano, pero eso no significa que los de la capital de España vayan a cometer una locura al momento de ficharlo. Como van las cosas, Havertz cada vez se aleja más de pisar el Santiago Bernabéu en el próximo curso.

“El Real Madrid no tiene intención de pagar grandes honorarios por Kai Havertz. Es apreciado por Ancelotti, pero no tiene planes de gastar 60 millones de euros más los complementos solicitados por Chelsea. Las negociaciones actualmente están desactivadas y solo podrían cambiar si el precio baja más adelante en la ventana de transferencias”, publicó el periodista italiano en su cuenta de Twitter.

Esto quiere decir que, mientras Chelsea no rebaje sus pretensiones económicas, Real Madrid no gastará más de lo debido en una posible contratación de Kai Havertz. Florentino Pérez sabe que puede negociar en mejores condiciones y no perderá el tiempo. Más si tiene entre ceja y ceja a Harry Kane, otro de los preferidos por Ancelotti.

¿Cuáles fueron los registros de Havertz en la temporada?

A pesar de que los números de Kai Havertz en la última temporada no son extraordinarios, sus 24 años lo convierten en un futbolista atractivo para potenciar y a eso apuntaría el interés de Carlo Ancelotti. El alemán jugó 49 compromisos en la 2022-23 con el Chelsea, donde marcó 9 goles y sirvió 1 asistencia. Si llega el Real Madrid, se verá obligado a mejorar esos registros si quiere trascender en un club con exigencias al límite.





