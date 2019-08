¿Lo quieres? Paga: PSG sentencia el millonario monto que tendrá que cancelar Barcelona si quiere a Neymar

Barcelona ya dio el primer paso para tener a Neymar. La reunión en parís del pasado martes dio muestras que el PSG está dispuesto a conversar para dejar ir al jugador; sin embargo, tiene condiciones. No le abrirá las puertas con tanta facilidad. "Si lo quieres, paga", explican desde Francia.

Según el portal 'ParisUnited', los 'bleus' no tiene ninguna intención de dar su brazo a torcer y ha dejado claro que la única forma de entregar a 'Ney' es pagando por él el monto por el que fue tasado. La opción de cambiarlo por jugadores no es factible.

PSG ha revelado que Neymar vale más de 200 millones de euros y no piensa variar su postura, si no pagan, no se lo llevan. Leonardo ya le dejó claro al Barza que un canje por futbolistas podría darse siempre y cuando luego se abone 100 millones de euros más por compensación por el precio final del traspaso.

Los fanáticos parisinos parecen ya no querer a 'Ney'. Los insultos desde la tribuna en el primer partido de la Ligue 1 ante el Nimes lo dejaron claro, pero la directiva aun cree que es posible que el jugador recupere la confianza.

Al inicio lo ven como una situación complicada, pero podrían reconducir la situación si su rendimiento deportivo es óptimo. En todo caso, el PSG asegura que no es ninguna estrategia de negociación, es lo justo.

Neymar tiene problemas en su pie derecho

Le Parisien reveló que el doctor Eric Rolland, ex director de los servicios médicos del PSG, tiene claro que el pie derecho de Neymar no está 100% recuperado luego que se lesionara en el partido amistoso entre Brasil y Qatar previo a la Copa América 2019. Esto haría que Barcelona la piensa más de dos veces en ficharlo.



Existe riesgo que Neymar tenga una recaída en el quinto metatarsiano de su pie derecho (también sufrió una dolencia en esta zona en el año 2018). "Su pie es demasiado delgado y es muy probable que se lesione otra vez", es lo que apunta el medio de la capital francesa.



