"Neymar quiere volver al Barcelona": desde el Camp Nou revelan el interés del brasileño por dejar PSG

La vinculación de Neymar con el Barcelona cada vez se hace más fuerte. A inicio de semana se conoció que el brasileño estaba dispuesto a cumplir los pedidos del club para conversar sobre su traspaso del PSG , en los cuales, se incluye una reducción de su salario. Todo eran rumores, pero este jueves, el vicepresidente del club culé reveló el interés del jugador.

Jordi Cardoner, explicó en conferencia de prensa que 'Ney' quiere regresa al club, pero que ellos no están trabajando en su contratación. La información que existan contactos avanzados ha sido rechazada. No le gustó mucho la manera en la que partió del club en el 2017.

"Lo correcto es decir que Neymar quiere volver al Barcelona, pero no estoy de acuerdo en que el Barcelona se preocupe por fichar a Neymar. Este tema no está encima de la mesa. Hay muchas cosas de su salida que no me gustaron, muchas cosas por solventar. Hay que cambiar los escenarios. Hay comentarios inciertos de que hemos fichado a Neymar, no hemos fichado a nadie. No hemos mantenido contacto con él. Él y muchos quieren jugar en el Barcelona", explicó el directivo.

"No me sorprende que Neymar quiera volver. Como aquí se está en pocos sitios. Ya ha pasado otras veces. A veces se han ido y han vuelto, Cesc, Piqué... Neymar es un gran jugador, pero lo que envuelve las circunstancias de cómo se fue también se tienen que valorar si es que algún dia estas hipótesis son realidad", agregó.

Recordemos que la salida del brasileño del Camp Nou se dio de manera accidentada. El jugador tuvo que moverse para convencer que se acepte los 222 millones de euros para que lo dejen ir con tranquilidad.

Los medios españoles creen que Neymar y el Barza si tienen conversaciones serias; sin embargo, se encuentran atados de manos. La FIFA podría sancionar al club debido a que se prohíbe tener contacto con futbolistas que aun tengan contrato con sus clubes. Solo se daría el pase si el PSG acepta.

► ¡Por el pase a semifinales! Las alineaciones del Brasil vs. Paraguay por cuartos de final de Copa América [FOTOS]



► ¡Barcelona ya tiene nuevo portero! Tras la salida de Jasper Cillessen se confirmó fichaje



► Arrancan los cuartos de final: fecha, canales de TV y horarios de los partidos de Copa América Brasil 2019



► Se cotiza en alto: los tres clubes que buscan a Dani Alves en medio de la Copa América 2019