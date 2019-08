Sino tendrá que esperar: revelan fecha límite para que Barcelona intente fichar a Neymar este verano

La novela de Neymar continúa. El brasileño tiene algo claro: no quiere continuar en el PSG esta temporada. Su objetivo es seguir su carrera en un club en el que pueda conseguir nuevos retos. La expectativa alta que tuvo por meses al llegar procedente del Barcelona se terminó de apagar. Sin embargo, si el club no quiere, no se va.

El brasileño tiene contrato en París hasta el 2022. La única forma que lo dejen ir es que algún club esté dispuesto a pagar algo más de lo que pagó en el 2017/18 a los del Camp Nou. Aun puede escuchar ofertas pero ya revelaron qué día el caso tiene fecha de caducidad.

Según informa L'Equipe, el 10 de agosto, día en el que inicia la Ligue 1 francesa, PSG dejará de conversar sobre el futuro de Neymar. Si no llega nada formal tendrá que quedarse y concentrarse por completo en la competición local.

Barcelona es el principal candidato para hacerse de los servicios del brasileño, pero hasta el momento no han realizado ninguna oferta por el jugador. Creen que los 300 millones de euros que exigen desde París es un exceso para un futbolista que ha tenido pocos minutos estos últimos dos años por la cantidad de lesiones que sufrió.

PSG no pierde las esperanzas de retenerlo. Leonardo, director deportivo del club, ha viajado a China para tratar de convencer al jugador para que se quede, pero todo parece estar llegando muy lejos. Las conversaciones continúan.

De acuerdo al diario 'Sport', el directivo quiere que Neymar se quede una temporada más en Francia y luego podrá marcharse al Barcelona o al que club desee. Entienden que es la mejor alternativa dado que a estas alturas del mercado de fichajes, no hay jugador que pueda tapar el hueco que deje el brasileño con su salida.



