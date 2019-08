No, gracias, Barcelona: PSG vuelve a cerrarle las puertas a Neymar y rechaza nueva oferta azulgrana

La novela Neymar - Barcelona parece nunca acabar. El cuadro azulgrana pone todo se su parte para que el fichaje prospere; sin embargo, el PSG no piensa dar su brazo a torcer y avisó que la única forma que dejen salir al futbolista es que paguen los 222 millones de euros que les costó en el 2017. Los azulgranas presentaron una nueva oferta y recibieron un nuevo 'no'.

Según informa Manolo Oliveros de la Cadena Cope, los 'bleus' rechazaron la segunda oferta del Barza por 'Ney'. Los del Camp Nou ofrecieron a los parisinos una cesión con opción de compra obligatoria a pagar en un máximo de 2 años, propuesta que no ha terminado por convencer a los directivos 'bleus'.

Mundo Deportivo agrega que la gran novedad a la oferta presentada por el Barcelona el pasado martes es que el primer año la compra no sería obligatoria, pero en el segundo sí que lo sería. Eso garantizaría ingresos al cuadro parisino y le daría tiempo al cuadro azulgrana para obtener los recursos económicos necesarios para afrontar la operación en los dos próximos años.

Otro detalle a resaltar es que a pesar que la opción de compra tras el primer años de cesión no será obligatoria no quiere decir que el Barza no pueda ejecutarla en verano del 2020 si tiene los recursos necesarios y si está plenamente convencido de que Neymar rendirá.

Las conversaciones se mantienen abiertas. Barcelona tiene la prioridad para firmar a 'Ney' y el enviar a Abidal para conversar con Leonardo Araujo, director deportivo del PSG, fue un paso gigante en las negociaciones.

'Le Parisien' da por hecho que la hipótesis de un préstamo de Neymar al Barcelona con opción de compra al final de la temporada, no tiene ninguna oportunidad de ser aceptada por el PSG. En primer lugar porque es un tipo de operación que se ve facilitada cuando hay confianza entre los dos clubes implicados, algo que no ocurre entre el catalanes y parisinos.



