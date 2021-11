Una de las cosas positivas en el triunfo del FC Barcelona ante el Dinamo Kiev (1-0), el martes último, no solo fue el resultado que acerca a los azulgranas a la clasificación a octavos de final. La buena noticia también la protagonizó Ousmane Dembélé, quien tras meses lesionado de la rodilla, volvió a las canchas y nada menos que en la Champions League. Sin embargo, la felicidad por el regreso del extremo francés duró poco ya que volvió a resentirse físicamente, tal como anunció el club catalán el jueves. Ahora, el ‘Mosquito’ presenta una elongación en el semimembranoso del muslo izquierdo.

Semejante situación ha dejado muy disgustados a los altos mandos del Barcelona, que según el diario español ‘Don Balón’, están más seguros que nunca de fichar un nuevo extremo en el mercado de pases de invierno. El elegido es nada menos que Raheem Sterling del Manchester City.

Con la recuperación de Dembélé hace unos días, en el Barcelona hubo optimismo por verlo brillar esta temporada jugando por una banda de la cancha. Sin embargo, la última lesión del exdelantero del Borussia Dortmund dio cuenta que el técnico de turno no puede fiarse de sus condiciones físicas.

He ahí la necesidad de incorporar un nuevo jugador de las características de Sterling, quien a falta de minutos en el Manchester City llegaría al Barcelona en calidad de cedido hasta final de temporada. El delantero inglés de raíces jamaiquinas ya abrió la puerta de Etihad Stadium hace unos días.

Raheem Sterling terminará su contrato con el Manchester City en el verano de 2023. (Foto: Getty)

“Si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ello en este momento. Debería aprender un idioma. Me gusta bastante el acento francés y el español”, indicó el exfutbolista del Liverpool en entrevista con ‘Business of Sport of US Summit’.

En lo que respecta al Manchester City, el entrenador del equipo inglés, Pep Guardiola, afirmó hace un par de semanas que no se opondrá a la salida de ninguno de sus jugadores. Si no están contentos, tienen las puertas abiertas para buscar otro destino en Europa o cualquier parte del mundo.

Desde su llegada al Barcelona, en el verano de 2017 por 135 millones de euros, Dembélé ha sufrido 13 lesiones, lo que se traduce en 99 partidos perdidos y 670 días de baja. En Camp Nou sobran razones para fichar a Sterling ante la fragilidad física del ‘Mosquito’.

El crack del Manchester City está valorizado, según el portal Transfermarkt, en 90 millones de euros. El internacional con Inglaterra, además de extremo por las bandas, también puede actuar como mediapunta.





