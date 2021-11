Xavi Hernández fue anunciado el último sábado como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Tras días de negociaciones, el de Terrasa regresó a casa con la ilusión de devolver al Barça a lo más alto de la élite europea. Para su proyecto, el flamante estratega y exjugador azulgrana ya ha pedido refuerzos, aunque también tiene claro con qué jugadores no quiere trabajar de cara a la temporada 2022-23. De acuerdo al portal español ‘El Gol Digital’, uno de ellos es nada menos que Gerard Piqué, peso pesado en el vestuario y uno de los cuatro capitanes del primer equipo catalán.

Según la citada fuente, Xavi Hernández entiende que la defensa central del Barcelona debe seguir rejuveneciendo. En Camp Nou ya ficharon a Eric García el último verano y el uruguayo Ronald Araújo es uno de los jugadores fijos en la zaga. Siguiendo esa línea, Piqué se quedaría sin argumentos para continuar en el club.

El exfutbolista del Zaragoza y Manchester United no solo roza la veteranía. Además, se ha visto afectado por las lesiones en las últimas temporadas. En la campaña pasada se perdió varios partidos importantes y esta temporada no brinda la seguridad de antes en el fondo.

Gerard Piqué tiene contrato con Barcelona hasta mediados del 2024. (Foto: AFP)

“La relación entre uno y otro se deterioró bastante. Hasta el punto en el que son simplemente conocidos, y se tienen un gran respeto, pero nada más. No hay amistad. El motivo es porque el futuro técnico del Barça quiere rejuvenecer la plantilla”, publica la citada fuente.

Otra razón por la que Xavi ya no desearía contar con Piqué en el equipo es que no ve en el catalán a un jugador comprometido al 100%. El también esposo de Shakira tiene la cabeza puesta en la Copa Davis y otros negocios, cosas que no terminan de gustar al nuevo técnico de los culés.

Alguna vez, Piqué dijo que, en caso de no ser útil, no tendría problemas en irse del Barcelona. Pues bien, parece que ese momento ha llegado. Si bien tiene contrato hasta el verano de 2024, estaría dispuesto a renunciar a él, si el presidente Laporta le comunica que quieren que se marche.

Piqué, atento al retiro

En octubre pasado, Gerard Piqué admitió que, con 34 años encima, ya ve cerca el retiro. Si el Barcelona termina por no incluirlo en sus próximos planes, el zaguero nacido en la Ciudad Condal podría no seguir su carrera en otro club y colgaría las botas anticipadamente.

“Con la edad, y cuando has vivido de todo un poco, prefieres la estabilidad, estar tranquilo. Familiarmente estoy genial, en el equipo también... Estoy bien. Sigo conservando el Gerard ese rebelde que se mete en charcos pero lo estoy disfrutando. Sé que me queda poco y no sé cuánto. Tengo que disfrutar”, dijo Piqué a Movistar.

Cabe recordar que ‘Geri’ volvió al Barcelona en el verano de 2008 tras un exitoso paso por el Manchester United, club con el que ganó la primera Champions League de su carrera. Ya en el Camp Nou, Piqué Bernabéu volvió a coronarse campeón de Europa tres veces más (2009, 2011 y 2015).





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.