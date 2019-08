Llega De Jong y escuchan ofertas: Arturo Vidal podría dejar Barcelona por sobrepoblación en medio campo

Barcelona es cociente que tiene una sobrepoblación en algunas partes del campo. La llegada de Antoine Griezmann significaría la salida de Philppe Coutinho en el ataque. Algo parecido sucede en el medio campo, por lo que también será necesario que algún jugador deje el plantel.

La llegada de Frenkie de Jong en esa zona del campo de juego quita posibilidades a muchos. Vamos a citar todos los nombres: Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Rafinha y Carles Aleña. Ocho futbolistas para tres lugares en el mediocampo, cinco para toda la plantilla. Para este caso, los catalanes tendrían que deshacerse de alguno.



El chileno Arturo Vidal , quien llegó por una pequeña puerta al Camp Nou pero tuvo un cierre de temporada para aplaudir. Incluso fue uno de los que se salvó en la dura caída en Anfield en Champions League; sin embargo, esto no significa que tenga el puesto asegurado.

Según informa Mundo Deportivo, el Barza sabe que el futbolista chileno tiene un gran valor en el mercado por su experiencia y buen juego, por lo que podría dejar una buena cifra en sus arcas para futuras contrataciones. Están dispuestos a escuchar ofertas por él.

A pesar de la posibilidad de darle la vida libre a Vidal, los directivos del Barcelona son conscientes que también es necesario tener a un jugador de su talla y categoría. Siempre un líder como él suma, así que si no se terminar de concretar alguna oferta no se incomodarán.

Hasta el momento no existe nada formal en mesa. Inter de Milán parece que es uno de los clubes interesados, pero en Can Barça no confirman esa información. Solo saben que Arturo tiene mucho cartel en Italia y que si existe alguna posibilidad será de allí.

