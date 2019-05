A espaldas de Florentino: el crack del Real Madrid que llamó al Barcelona a ofrecer sus servicios

Según el portal español 'Don Balón', el volante del Real Madrid , Isco Alarcón, llamó al Barcelona hace un par de meses a ofrecer sus servicios de cara al mercado de fichajes de verano. A través de sus representantes, el malagueño dejó en claro que no tendría problemas en vestirse de azulgrana, pero en Camp Nou no le tomaron mucha importancia.



Tal como publica el citado medio, basándose en fuentes dentro del FC Barcelona, el crack del Real Madrid se contactó dos veces con la oficina de Bartomeu. El malagueño pensó en venganza cuando de la noche a la mañana, pasó a ser habitual suplente con la llegada de Solari al banquillo.

"[...] Pero la respuesta del Barça fue contundente. Hasta final de temporada no querían discutir nada. Y así cumplió Isco, que, hasta que no fueron eliminados de la Champions League, momento en el que la campaña se daba por finalizada en el seno culé, ya que la Liga Santander ya estaba cerrada y la Copa del Rey no tiene importancia, no volvió a llamar", publica 'Don Balón'.

Isco juega en Real Madrid desde mediados del año 2013. (Foto: Getty Images) Isco juega en Real Madrid desde mediados del año 2013. (Foto: Getty Images)

En la segunda llamada que Isco hizo al Barcelona pensando en que podría entrar en la agenda de fichajes, la respuesta fue la misma: 'no'. Más allá de golpear el orgullo del Real Madrid llevándose a uno de sus jugadores, en Camp Nou entendieron que el malagueño no era la mejor opción en el mercado por la temporada que hizo en Valdebebas.



Finalmente, todo hace indicar que Isco no se moverá del Real Madrid en el mercado de fichajes de verano. Si bien tiene pocas chances de ser titular, según le habría dicho Zidane, el ex volante del Málaga quiere quedarse a pelear por el puesto y dejar en el pasado la terrible temporada que ha terminado el pasado domingo con derrota ante el Betis.

