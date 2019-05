Vamos a traerlo: el suplente del Real Madrid que Pep pide para su Manchester City

Tiene 24 años y un gran futuro por delante, pese a que las cosas no se han dado como quisiera en el Real Madrid. En el Alavés pasó a ser conocido en LaLiga y en el Real Madrid sufrió un bache en el camino tras una discreta temporada con Lopetegui, Solari y ahora Zidane. En Chamartín podría decirse que no cuentan con el mediocentro, que en un inicio era mirado como el futuro mediocentro del club así como de la Selección de España. Por ello, en Inglaterra – tierra también de españoles – ya le han echado el ojo para el mercado de fichaje s en Europa.



De acuerdo a medios ingleses, Pep Guardiola podría darle refugio a Marcos Llorente , quien apenas disputó 15 partidos oficiales en la última temporada con el Real Madrid. Si Zidane lo tiene en su lista de descartados y no piensa en él ni siquiera para ser alguien de su plantilla, el técnico catalán considera que puede sacarle el ‘jugo’ a su fútbol en una estructura en donde el mediocampista encaja perfectamente: posesión, toque y presión en la zona.



Marcos Llorente tiene precio de salida del Real Madrid y Pep podría darle esa zona que necesita el futbolista para ganar roce, experiencia y, sobre todo, minutos de juego para poder acomodarse en un primer equipo top de Europa. Si en un principio era el jugador al que observaba para el mercado de pases, Llorente puede ser una opción más coherente de acuerdo a las estructuras y posiciones que tiene en mente Pep para la próxima temporada.



Marcos Llorente tampoco es un futbolista caro, por lo que podría salir entre 20 a 30 millones de euros al no tener el roce y minutos que otros futbolistas de la plantilla de Zidane. ¿Llegará el catatán a llevarse a este futbolista a la ciudad de Manchester? Lo veremos en las próximas semanas, pero todo se cocina en la tienda blanca.



