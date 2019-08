¡A pedido de Cristiano Ronaldo! Juventus negocia en secreto con 'vaca sagrada' del Barcelona

Nada está dicho aún. En medio de los últimos rumores que señalan casi hecha la vuelta de Neymar al Barcelona luego de dos años para el olvido, una nueva 'bomba' sacude a la interna del conjunto 'Azulgrana' que parece que tendrá un mercado de fichajes bastante movido hasta el cierre del mismo el 2 de setiembre. ¿Qué pasó ahora? Bueno, tal parece ser que un imprescindible del club ha entrado en la lista de refuerzos de la Juventus , que ya estaría negociando en secreto su próximo gran 'batacazo' del verano.



Según pudo dar a conocer este martes el reconocido portal web de noticias deportivas 'Don Balón', la Juventus de Cristiano Ronaldo tiene claro que su objetivo de esta temporada es ganarlo todo, y en especial conquistar la Champions League que tan esquiva se les ha hecho en los últimos años. En este sentido, los turinieses se habrían fijado en Sergio Busquets para reforzar su mediocampo y así dar por concluida oficialmente su incursión en este mercado de fichajes.

Tal y como señala la citada fuente, Busquets podría seguir los de Cristiano Ronaldo, que la campaña pasado dejó al Real Madrid por una aventura en Italia. No obstante, cabe mencionar que el '5' del Barcelona tiene contrato con el club hasta 2023 y pues cuesta mucho pensar que los 'culé' vayan a dejar ir tan fácil a todo un emblema como Sergio. Es así que si CR7 y la Juventus lo quieren, más les vale ofertar bien para hacerse con los servicios de un jugador que pese a no atravesar por su mejor momento, es una pieza clave en cualquier equipo top de Europa.



Busquets ya se mostró inconforme con su salario

Sergio Busquets no estaría nada conforme con el salario que al día de hoy percibe de parte del Barcelona. Más aún, ahora con la llegada del holandés Frenkie de Jong, que poco a poco se va haciendo un lugar en el once titular de Ernesto Valverde a expensas del 'Pulpo de Badía'. Motivo por el cual, el '5', le habría pedido un pequeño favor a Lionel Messi con este asunto.



Tal y como señala la citada fuente, Busquets querría que el astro argentino del Barza lo defendiera ante la directiva 'culé' para llegar a un acuerdo lo más pronto posible, de modo que este traspié no se convierta en una crisis de vestuario con la temporada apenas arrancada este fin de semana. Las cartas están sobre la mesa, Sergio quiere una renovación acorde a su importancia en estos últimos 11 años, o empezará a escuchar ofertas.



