El último jueves, tras caer 2-1 ante Granada en el Camp Nou, el FC Barcelona dejó pasar una oportunidad de oro para colocarse líder de LaLiga Santander. Los azulgranas lamentan el resultado, pero es hora de pasar la página y pensar en el futuro. Precisamente, en esa línea, y según el diario español ‘Don Balón’, el cuadro catalán ha empezado a evaluar la contratación de un gran jugador del Bayern Munich de cara al mercado de fichajes de verano de 2021.

Hablamos de Joshua Kimmich, que según la citada fuente interesa al presidente Joan Laporta para el mediocampo. Desde la dirección deportiva quieren al volante alemán a pesar de que tiene contrato con el Bayern Munich hasta 2023. A eso hay que sumarle que su salida de la Bundesliga no sería barata.

“[...] Una oportunidad única para el Barça, pues es uno de los grandes sueños de Joan Laporta. Si el ex de VFB Stuttgart y RB Leipzig se pone a tiro, no se lo pensarían dos veces, y harían todo lo posible, y más, para conseguir su llegada. Sería el mejor relevo posible para Sergio Busquets, al que no le queda mucho por delante, y, además, también puede jugar en el lateral derecho, otro puesto en el que no andan sobrados de calidad”, publica ‘Don Balón’.

Joshua Kimmich tiene contrato con Bayern Munich hasta 2023. (Foto: AFP)

Del lado de Kimmich, habría intención de cambiar de aires no solo porque ya lo ha ganado toda clase de títulos con el Bayern Munich y le gustaría probarse en una liga más competitiva como la española, también porque no entiende la salida de Hansi Flick a final de temporada.

La noticia de que el entrenador alemán ya no seguirá en el banquillo bávaro motivaría al futbolista germano a pedir su salida otro club. Es precisamente el escenario que el Barcelona quiere dominar para quedarse con el nacido en Rottweil (1995). No pueden dejarlo pasar.

Joshua Kimmich, quien tiene la capacidad para jugar como volante y lateral derecho, está valorizado, según el portal ‘Transfermarkt’, en 90 millones de euros.





