Antoine Griezmann sabe que en el FC Barcelona ya no lo quieren. No precisamente porque haya demostrado ser un mal jugador, sino por la necesidad de rebajar la masa salarial para contratar nuevamente a Lionel Messi. En los últimos días, el delantero galo ha aceptado marcharse, pero solo quiere hacerlo a donde fue feliz: el Atlético de Madrid. De acuerdo al diario ‘Sport’, el ‘Principito’ no quiere saber de otros equipos y le ha complicado la vida al presidente Joan Laporta y al resto de sus directivos.

La citada fuente apunta que Griezmann se ha obsesionado con su antiguo equipo y hasta podría rebajarse en algo el salario que percibe por temporada. Sin embargo, las condiciones no favorecen al Barça. El acuerdo entre ambos clubes está muy lejos de concretarse debido a que un trueque con Saúl no es conveniente.

“El bloqueo de la situación causó cierta alarma en la entidad blaugrana hace unos días. Se daba por descontado la salida de Griezmann, pero ahora no se ve tan claro y eso preocupa porque el Barça está en el alambre por el problema del límite salarial”, publica el diario catalán.

En el Barcelona tienen claro que son muchos clubes los que andan detrás de los pasos de Griezmann. Desde Italia e Inglaterra han preguntado por él y demostrado que estarían dispuestos a pagar su cesión o traspaso definitivo. Sin embargo, la negativa del francés de salir a otro club que no sea el Atlético de Madrid ha congelado todo.

En el club catalán decidieron poner en espera todas las ofertas que llegaron por Griezmann a la espera de que el futbolista cambie de opinión. A poco más de un mes para el cierre del mercado de fichajes de verano, la postura del francés parece ser definitiva.

La palabra de Joan Laporta

Consultado sobre el futuro de Griezmann, el presidente del Barcelona afirmó que el “mercado está empezando ahora. Apenas se ha movido nada, por el COVID y la restricción de los ingresos. Jugadores como Griezmann tienen mercado, hay clubes interesados. Estamos construyendo nuestra plantilla buscando el equilibrio financiero. Con Antoine no tenemos ningún problema, ni como persona, ni como profesional”.

Cabe recordar que Antoine Griezmann llegó al Barcelona en el 2019 por 120 millones de euros. Desde que viste los colores del club azulgrana, el francés ha marcado 35 goles entre todas las competiciones. En su palmarés figura una Copa del Rey.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO