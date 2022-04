Barcelona perdió el último jueves ante el Eintracht Frankfurt en los cuartos de final de la Europa League y prácticamente ha quedado sin chances de ganar un solo título en la temporada 2021-22. Si bien los azulgranas aún tienen pendientes conseguir la clasificación para la próxima Champions, la campaña para los azulgranas podría darse por culminada. Es por ese motivo que Xavi Hernández ya perfila la lista de bajas para el siguiente curso y la primera tiene que ver con el delantero neerlandés Luuk de Jong, quien según prensa española apunta a volver al Sevilla en unos meses más.

A pesar de que ha demostrado ser una pieza importante en el ataque del Barcelona durante las últimas semanas, Xavi Hernández no lo quiere más en la plantilla. No considera que sea un mal delantero, pero no tiene el caché necesario para vestir el uniforme azulgrana.

Según el portal español Fichajes.net, el entrenador egarense ha pedido a la directiva que encabeza Joan Laporta que De Jong vuelva al Sevilla, equipo del cual llegó prestado en el mercado de fichajes de verano pasado. Los goles del neerlandés en 2022 no convencieron al de Terrassa.

Luuk de Jong llegó al Barcelona desde el Sevilla. (Foto: EFE)

No se trata de la primera vez que Xavi Hernández intenta sacarse de encima a De Jong. En la ventana de invierno, el técnico del Barcelona intentó colocarlo en el Cádiz. Sin embargo, la negativa del jugador de Países Bajos y la falta de más ofertas por su pase truncaron su salida en enero, pero en julio todo sería muy distinto.

En lo que va de la temporada 2021-22, el número 17 del FC Barcelona ha sumado un total de 24 partidos entre LaLiga Santander (16), Europa League (4), Champions (3) y Supercopa de España (1). El también exdelantero del PSV ha marcado seis goles en la competición doméstica.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Luuk de Jong, nacido el 27 de agosto de 1990, se encuentra valorizado en 4 millones de euros. El también internacional con Países Bajos también tiene la capacidad de jugar como mediapunta.





