¡Baldazo de agua fría! Matthijs de Ligt le dice 'no' al Barcelona por el club de sus amores

El central Matthijs de Ligt , pretendido por varios clubes de Europa, dijo este lunes que la mayor ilusión de su vida fue siempre jugar en su actual equipo, el Ajax , y no descartó la posibilidad de continuar en la escuadra holandesa para la próxima temporada. "Mientras esté bajo contrato, esa posibilidad está ahí. Nunca digas nunca", fueron las palabras del central a la cadena de televisión pública NOS. ¿Se aleja del Barcelona ?



"No tengo ningún equipo de ensueño más allá del Ajax, mi sueño desde pequeño era jugar aquí. Lo conseguí y estoy contento con eso", añadió el central, que es consciente de que está bajo los focos de la prensa deportiva europea por su posible traspaso, luego de haberse consagrado como una de las grandes revelaciones de la última edición de la Champions League.



"No es algo nuevo, ha sido así a lo largo de todo el año y no me voy a dejar engañar por eso. No me preocupa", aseguró De Ligt, para quien lo único cierto es que "Frenkie de Jong ya sabe que va a ir a un nuevo club (Barcelona) y yo todavía no lo sé". El defensa de 19 años añadió que seguirá varios criterios para elegir dónde jugará la próxima temporada, como reflexionar sobre en qué club podría "jugar más minutos" y "desarrollar mejor" su carrera.



De Ligt, que se encuentra concentrado con la selección de Holanda para la fase final de la Liga de las Naciones, dijo que dará a conocer su decisión final después de la competición. Holanda disputará las semifinales contra Inglaterra el próximo 6 de junio y el que pase se enfrentará en la final, el 9 de junio, al ganador del Portugal-Suiza.

