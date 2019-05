"Que en el Barcelona mandaba Messi ya lo sabíamos, Bartomeu simplemente ayer lo confirmó"

Barcelona no cambiará de entrenador en el mercado de fichajes de verano. A pesar de que los hinchas exigen la salida de Valverde por la mala temporada, Bartomeu ha decidido apostar por la continuidad del 'Txingurri'. Y según 'Jugones', Lionel Messi es el responsable.



En su editorial de todos los días, Josep Pedrerol ha afirmado que el mejor jugador del mundo ha influido en la decisión del presidente del Barcelona en seguir contando con Valverde. Ya lo había dicho públicamente el pasado viernes en la conferencia previo a la final de Copa del Rey.



"Que en el Barça mandaba Messi ya lo sabíamos. Bartomeu simplemente ayer lo confirmó", ironizó el periodista y agregó que el presidente de los azulgranas prefirió mantener a Valverde en su puesto para no ganarse un problema ni con Leo ni con los referentes del vestuario.

🗣️"Que en el Barça mandaba Messi ya lo sabíamos. Bartomeu simplemente ayer lo confirmó". EL EDITORIAL de @jpedrerol en #JUGONES. pic.twitter.com/jNwV7fgIxV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 29 de mayo de 2019

Valverde, a un pelo de marcharse

Valverde fue el protagonista de los rumores del mercado de fichajes el último martes. Primero, 'RAC 1' informó que el Barcelona iba a comunicar oficialmente su destitución. Luego, que el 'Txingurri' ya sabía que no seguiría en el cambio. Al final de la jornada, Bartomeu confirmó que no se movería del Camp Nou para el 2019-20.



La noticia no cayó bien en los hinchas del Barcelona, quienes creen que es un buen momento para el cambio. En solo un mes, los azulgranas se quedaron sin Champions y Copa. LaLiga fue lo único que tuvieron que festejar.

► Amarrado: Juventus ya eligió al sucesor de Allegri como técnico y llegaría desde la Premier



► Se sienten pasos: Neymar más cerca del Real Madrid que del Barcelona, afirman en España



► Está decidido: James Rodríguez no seguirá en el Bayern Munich y ya encontraron un reemplazo



► Por si no llega Griezmann: los dos candidatos del Barcelona para acompañar a Luis Suárez