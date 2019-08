¡Movimiento 'bomba'! Abogado de Neymar fue visto ingresando a las oficinas del FC Barcelona [VIDEO]

Neymar aun no define su futuro. Lo que es seguro es que no quiere continuar en el PSG. El brasileño no se siente cómodo luego de tener infinidad de roces con la directiva encabezada por Leonardo. Su fastidio aumentó luego que dejaron ir a su mejor amigo, Dani Alves, del club. Su futuro aun es desconocido, pero lo más seguro es España.

Barcelona y Real Madrid pelean por tener al brasileño en sus filas esta verano. Las últimas informaciones indicaban que el cuadro blanco tomaba la delantera; sin embargo, un último movimiento del cuadro azulgrana hizo que vuelvan a colocarse por delante.

Las cámaras de Gol en España captaron al abogado de Neymar ingresando a las oficinas del FC Barcelona. El hombre de leyes fue el encargado de pagar la cláusula de salida del futbolista hace dos años para que pueda partir al PSG.

Abogado de Neymar llega a las oficinas del Barcelona. (Antena 3)

Juan de Dios Crespo realizó el último movimiento en el verano del 2017 para que 'Ney' cumpla su sueño. Él mismo depositó los 222 millones de euros en la sede de LaLiga que le permitieron al jugador partir del Camp Nou.

Según informa Diario AS, “la presencia de Juan de Dios Crespo, una eminencia en el derecho deportivo y un habitual en los traspasos de jugadores y en temas relacionados con litigios internacionales, en el Camp Nou no tiene nada que ver con el PSG y el avance en la negociación del fichaje de Neymar por el Barcelona”.

Leonardo, director deportivo del PSG, indicó hace unos días que la salida de Neymar está avanzada y lo sucedido este lunes revela que todo parece estar listo para que firme por el Barcelona.

