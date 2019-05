Cuidado, Barcelona: el nuevo pretendiente de De Ligt en el mercado de fichajes

Barcelona no pierde la fe en Matthijs de Ligt. Con el zaguero holandés en Cataluña por las celebraciones del Ajax, un grupo de dirigentes azulgranas se volvieron a reunir con el entorno del futbolista para que estampe su firma y acabe con los rumores en el mercado de fichajes de verano. Sin embargo, aún no existe un acuerdo entre ambas y en Inglaterra han aseverado el interés del Manchester City por una de las mayores promesas del fútbol de Europa. Sí, De Ligt también se encuentra en la órbita de Pep Guardiola de cara a la próxima temporada.



El diario ‘Daily Mail’ ha asegurado que el técnico catalán como la dirigencia ‘Citizen’ considera la contratación del holandés para reforzar la plantilla para el 2019-2020. Guardiola ha logrado el triplete en Inglaterra, pero lucha por ese título de la Champions League que le es esquivo desde su salida de Barcelona. Por ello, y con uno de los mejores jugadores de la zaga central en Europa, el Pep consideraría que su City sumaría mucho más fuerza para el equipo.



Barcelona también lo tiene en la mira, aunque si no se cierra el acuerdo con su representante Mino Raiola, Manchester City no tendría problemas en aumentar su oferta. El precio del pase del futbolista rondaría los 70 millones de euros, por los que los ‘Citizens’ no tendrían problemas en igualar la oferta de los culés e incluso superarla en el mercado de pases de Europa.



De Ligt ha asegurado que no sabe nada de futuro en un corto plazo, dado que deja las negociaciones a su entorno. El tulipán podría jugar en LaLiga o la Premier League para la próxima temporada. El futuro de él podría decirse en los próximos días, ahora que ambos clubes han terminado sus competiciones y solo queda en rearmar la plantilla en pro de la ‘Orejona’.



