Samuel Umtiti y Luuk de Jong son dos jugadores que si por Xavi Hernández fuera, ya estarían lejos del FC Barcelona. El defensor francés vive en el ostracismo desde inicios de temporada, mientras que el delantero neerlandés no da la talla para ser el ‘9′ azulgrana. Los elementos de la plantilla culé simplemente no cuentan para el entrenador español y deberían salir en el mercado de fichajes de invierno (enero de 2022). Sin embargo, no son los únicos que han empezado a hacer maletas. Según el diario Don Balón, otro futbolista ‘blaugrana’ que está en la rampa de salida es nada menos que Martin Braithwaite.

El nombre del delantero danés no figura en los planes de Xavi Hernández para el próximo curso, por lo que el de Terrasa ha pedido que sea traspasado definitivamente. Sin embargo, el club azulgrana no lo hará en el mercado de invierno ante falta de pretendientes con buenas ofertas.

El exatacante del Leganés no juega desde agosto pasado por lesión. Semejante situación lo retira de la vitrina de jugadores transferibles del Barcelona. Así las cosas, al cuadro de la Ciudad Condal no le quedará más remedio que esperar hasta el mercado de fichajes del verano europeo.

BARCELONA, SPAIN - AUGUST 15: Martin Braithwaite of FC Barcelona looks on during the La Liga Santander match between FC Barcelona and Real Sociedad at Camp Nou on August 15, 2021 in Barcelona, Spain. (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)

Según la citada fuente, en Can Barça aguantarán la salida del danés hasta julio de 2022 también Sergio Agüero. En los despachos del presidente Laporta existe el temor de que el argentino se recupere de sus males al corazón, por lo que Braithwaite quedaría como alternativa en el ataque.

“La directiva del club -por petición del propio entrenador- tratará de convertir a Braithwaite en una de las ventas del equipo con el objetivo de rescatar una cifra cercana a los 15 millones, aunque quizá esa cifra resulte algo excesiva atendiendo a que el jugador se va pasar media temporada en el dique seco: lo que está claro a día de hoy es que Xavi Hernández no quiere al vikingo en su futuro proyecto”, publica el citado medio.

Cabe precisar que no se trata de la primera vez que el danés suena lejos de los planes a futuro del Barcelona. A inicios de temporada, el delantero azulgrana estuvo en la mira del West Ham United de la Premier League, pero los ingleses no pagaron los millones de euros que pedían por dejarlo ir.





