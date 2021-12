Xavi Hernández ya le dejó claro a la directiva de FC Barcelona en qué zona del campo debe ser la primera contratación del próximo mercado de fichajes: la delantera. El técnico es consciente de que sus atacantes no están respondiendo de la mejor manera (Depay no pasa por su mejor racha, Luuk De Jong no continuará y Dembélé está regresando a pocos a su nivel tras superar una lesión), por ello, necesita urgente un refuerzo que anote goles.

Al mal momento de sus delanteros, se le sumó la salida de Sergio Agüero. El ‘Kun’ anunció la semana pasada que tendrá que retirarse del fútbol profesional por sus problemas en el corazón, generando un nuevo dolor de cabeza en el entrenador del Barça que, a pesar de no tenerlo bajo su mando, tenía la pequeña esperanza de utilizarlo en un futuro.

La directiva ya maneja opciones. Xavi dejó claro que atacante que llegue tenía que ser alguien polifuncional que pueda cumplir la función de extremo y de ‘9′ de área. La primera opción la tuvo Ferran Torres, quien estaba dispuesto a dejar Manchester City y se especuló que Alexis Sánchez pegaría la vuelta tras siete largos años. Sin embargo, todos los caminos conducen a Manchester United.

Según reveló Diario Sport, Barcelona habría llegado a un principio de acuerdo para firmar por una temporada y media a Edinson Cavani. Solo faltaría el acuerdo de palabra del cuadro rojo, algo que conseguirían con el pasar de las semanas.

El Barça le dará prioridad al uruguayo debido a que, tras acercarse a él, han visto una gran predisposición para fichar por la institución. Creen que es el jugador ideal para reforzar la delantera. Cavani está dispuesto a percibir una ficha muy baja durante los primeros seis meses de contrato para recuperar salario durante la próxima temporada, así ayudaría al club con el límite salarias.

Ahora, Joan Laporta y compañía tienen claro que el fichaje de Edinson es viable solo si llega con la carta de libertad de Manchester y esta decisión depende de la marcha del club inglés de otros jugadores como Martial, por quien el Newcastle parece estar preparado para realizar una oferta millonaria.

De igual forma, desde Barcelona quieren estar seguros de que el futbolista no sufrirá ningún tipo de lesión. No quieren fallar en las incorporaciones de cara al mercado invernal. El uruguayo actualmente se encuentra fuera por problemas musculares y no juega desde noviembre. Por el momento, las sensaciones sobre su recuperación es buena.

En enero, el club solo firmaría al futbolista si puede disponer de él desde el primer minuto, por lo que quieren la certeza de que no habrá recaídas que podrían afectar su rendimiento. A nivel deportivo, en el Barza si que tienen muy claro que Cavani le daría un salto de calidad importante al plantel.

¿Cuál es la situación de Cavani en Manchester United?

Edinson Cavani aprovechó el break internacional de noviembre para trabajar en su recuperación. A principio de mes, el uruguayo de 34 años sufrió un problema en el tendón que lo dejó al margen de los últimos encuentros de Manchester United, incluyendo el triunfo del martes ante Villarreal por Champions League.

Consternado por esta situación, el sudamericano se bajó de la Selección de Uruguay para trabajar en su recuperación de cara a las fiestas, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que deberá disputar el equipo durante este período.

En una entrevista con el club, Cavani dijo: “Tuve la oportunidad de parar y concentrarme en esta pequeña molestia que sentí en el tendón, acelerando mi recuperación para volver y ponerme a disposición del entrenador”.

“Pude pasar algunos días en Uruguay, donde hice trabajos de acondicionamiento físico. También pude ver a mi familia, que siempre es importante”, agregó.

FC Barcelona busca el fichaje de Edinson Cavani en el próximo mercado de pases. (Foto: Getty)

